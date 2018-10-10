Jandarma helikopter ile trafik denetimi yaptı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince helikopter ile havadan yapılan trafik denetiminde 27 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından konuya ilişkin açıklamada, Jandarma Trafik Timleri helikopter ile uygulama yapıldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İl genelinde, görev esnasında ve dışında tüm kolluk personelince icra edilen seyir halinde cep telefonuyla görüşme, emniyet kemeri kullanmama ve trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirme, makas şeklindeki trafik kuralları ihlaline ilişkin denetimlerin ardından, İçişleri Bakanlığı’nın trafik kazalarının önlenmesi kapsamındaki talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bir UH-1 helikopteri Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı emrine görevlendirilmek suretiyle, Jandarma Trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek gibi ihlallerin önlenmesi maksadıyla, havadan trafik denetimler yapılmış ve kurallara uymayan 27 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanmıştır. Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından trafik kural ihlallerinin tespitine yönelik denetleme faaliyetlerine artan bir yoğunlukta devam edilecektir.”