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29 Nisan 2018 Pazar 12:35

Jandarma karakolu önündeki sopalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde amcaoğulları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle jandarma karakolu önünde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı sopalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde...

Jandarma karakolu önündeki sopalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde amcaoğulları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle jandarma karakolu önünde 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı sopalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde jandarma karakolu önünde 23 Ocak 2017 tarihinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca çocukları H.B, M.B, C.B, D.B. ve S.B ile S.B, M.B. ve İ.B. sopalarla birbirlerine girmişti. Kavgada Mehmet B. başına aldığı darbeler sonucu ölürken, 6 kişi de yaralanmıştı. Kavganın karakolun güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere iki tarafın sopalarla birbirlerini öldüresiye dövdükleri, jandarmanın araya girmesi ile tarafların güçlükle ayrıldığı yansıdı. Yere yığılan Mehmet B.’nin yakınları yardımıyla yerden kaldırılıp hastaneye götürülmek üzere otomobile bindirilmesi de görüntülerde yer aldı.

Öte yandan kavgada ölen Mehmet B’nin Gaziantep’te yaşayan ağabeyi S.B. ile İ.B’nin, olayın ardından defalarca kavga, takip ve tehdit gibi durumlara maruz kaldıklarını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
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