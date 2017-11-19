Jandarma kumar oynatanlara göz açtırmıyor

Gaziantep’te jandarma ekiplerince kumar oynatıldığı belirlenen 6 farklı noktaya eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan takip çalışmalarının ardından 6 farklı noktaya eş zamanlı kumar operasyonu düzenlendi. Operasyonda 4 blackjack, şifreli flaş bellekle çalışan müzik kutusu görünümlü kumar makinası, 6 adet sigara makinası, 4 adet sakızmatik makinası ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 4 bin TL ile kumar alet ve edevatları ele geçirildi.



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Öte yandan jandarmanın 1 aylık takibinde oyunları büyüklerin yanı sıra, okul öğrencilerinin harçlıklarıyla kumar oynadığı ortaya çıktı.