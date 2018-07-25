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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:11

Jandarma özel ekip ile hırsızları yakaladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 6 ev ve 1 otomobili soyan hırsızlar, jandarmanın sıkı takibi neticesinde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesinde 1 evden, Güre-Cumhuriyet Mahallesinde 3 ayrı evden, Avcılar-Tahtakuşlaraltı mevkiinde...

Jandarma özel ekip ile hırsızları yakaladı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde 6 ev ve 1 otomobili soyan hırsızlar, jandarmanın sıkı takibi neticesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesinde 1 evden, Güre-Cumhuriyet Mahallesinde 3 ayrı evden, Avcılar-Tahtakuşlaraltı mevkiinde 1 evden, Narlı-Küçüksu Mahallesinde 1 ev ve 1 otodan hırsızlık olayı, ayrıca Avcılar-Tahtakuşlaraltı mevkiinde bir evden hırsızlığa teşebbüs olayları meydana geldi. Evden ve otodan hırsızlık olayları genellikle gece yarısı ve özellikle sabaha karşı erken saatlerde gerçekleştirildi ve bu olaylarda ev ve araçlarda bulunan para, mücevher, cep telefonu ve bilgisayarlar çalındı.

Bölgede meydana gelen hırsızlık vak’alarıyla ilgili Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmalar, takip ve bölgede bulunan 85 ayrı kamerada yapılan görüntü incelemeleri sonucunda olayın failleri olduğu tespit edilen A.U. ve D.U. Burhaniye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından bölgede ikamet eden ve turizm amaçlı bölgeye gelen vatandaşların, hırsızlık olaylarına karşı hassas olmaları, değerli eşyaları ve paralarını muhafaza altına almaları, her türlü şüpheli durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri rica edildi.
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