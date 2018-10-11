Jandarma son 1 yılda 5 ton esrarın piyasaya sürülmesini engelledi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele kapsamında helikopter destekli denetimlerini sürdürürken, çalışmalarla son 1 yılda 5 ton esrar maddesinin piyasaya sürülmesi engellendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetim ve operasyonlara aralıksız devam ediyor. Yasadışı kenevir ekimi ile mücadelede kapsamında İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan kırsal alanlarda helikopter destekli denetim yapıldı. Denetimlerde Hint kenevirinin ekildiği alanlar tespit edilerek, belirlenen yerlere operasyonlar düzenleniyor.

2017-2018 yıllarında 52 bin 971 kök Hint keneviri ele geçiren jandarma ekipleri, bu çalışmalarla uyuşturucu tacirleri tarafından 5 ton kubar esrarın piyasaya sürülmesini engellediği bildirildi.