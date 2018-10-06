Bursa’da jandarmanın yaptığı uyuşturcu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği İ.A’nın evine operasyon düzenledi. Şahsın evinde yapılan aramada farklı yerlere 5 ayrı paket halinde gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli İ.A. adliyeye sevk edildi.
Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
Bursa’da jandarmanın yaptığı uyuşturcu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği İ.A’nın evine operasyon düzenledi. Şahsın evinde yapılan...