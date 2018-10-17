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17 Ekim 2018 Çarşamba 15:04

Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bursa’da jandarma ekipleri...

Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’da jandarma ekipleri yaptıkları uygulama ve baskınlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. İnegöl’ün Kurşunlu Mahallesi’nden gelen ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, zanlıların evlerine eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda R.D, A.K, U.K. ve F.K.’nin bulunduğu evden 24 gram esrar ele geçirildi. B.B.’nin üst aramasında ise 2 farklı kağıda sarılmış esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 1’i adli olmak üzere 4 kişi serbest kalırken, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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