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08 Ekim 2018 Pazartesi 18:26

Jandarmadan çiftliğe uyuşturucu baskını

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir çiftlik evine jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında, yüklü miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi.Edinilen bilgiler göre, jandarma ekipleri, S.D. isimli şahsın Kozluca Mahallesi Çengelli mevkiindeki...

Jandarmadan çiftliğe uyuşturucu baskını
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir çiftlik evine jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında, yüklü miktarda uyuşturucu ile silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiler göre, jandarma ekipleri, S.D. isimli şahsın Kozluca Mahallesi Çengelli mevkiindeki çiftlik evinde uyuşturucu bulundurduğu ihbarını aldı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararla Bursa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), KOM ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri söz konusu çiftlik evine baskın düzenledi. Baskında narkotik köpeği ile yapılan aramada 425 gram kubar esrar, 1 kök kenevir, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. adliyeye sevk edildi.
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