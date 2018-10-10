Jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya’da jandarma ekipleri 6 ayrı noktada yaptıkları eş zamanlı operasyonda 107 kilogram kubar esrar ile çok sayıda yasa dışı malzeme ele geçirdi. Operasyon kapsamında 5 zanlı gözaltına alındı.Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı...

Sakarya’da jandarma ekipleri 6 ayrı noktada yaptıkları eş zamanlı operasyonda 107 kilogram kubar esrar ile çok sayıda yasa dışı malzeme ele geçirdi. Operasyon kapsamında 5 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarını sürdürüyor. Jandarma KOM ekipleri, Söğütlü, Adapazarı, Ferizli ve Karasu ilçelerinde 6 ayrı noktada eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlar kapsamında 400 gram toz esrar, 20 gram kubar esrar, 4 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile plastik kovalar ve cam kavanozlara zulalanmış 107 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda Muhammet Y., Mustafa Y., Musa Y., Metin Y. ve Aynur Y. isimli 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Şahısların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.