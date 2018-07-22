Jandarma’dan güven ve huzur operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 327 personelin katılımıyla güven ve huzur operasyonu yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen operasyonda 8 bin 517 kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda 11 şahsa adli ve idari işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs ise yakalandı. 2 bin 919 aracın kontrol ediliği huzur ve güven operasyonunda 75 araca da 45 bin 92 lira para cezası kesilirken, 21 araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan operasyonda 6 ton kaçak midye de ele geçirildi.