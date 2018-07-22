ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 18:50

Jandarma’dan güven ve huzur operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 327 personelin katılımıyla güven ve huzur operasyonu yapıldı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen...

Jandarma'dan güven ve huzur operasyonu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 327 personelin katılımıyla güven ve huzur operasyonu yapıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen operasyonda 8 bin 517 kişi sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonucunda 11 şahsa adli ve idari işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs ise yakalandı. 2 bin 919 aracın kontrol ediliği huzur ve güven operasyonunda 75 araca da 45 bin 92 lira para cezası kesilirken, 21 araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan operasyonda 6 ton kaçak midye de ele geçirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku