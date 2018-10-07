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07 Ekim 2018 Pazar 09:06

Jandarmadan havadan-karadan trafik deneti

İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planı kapsamında Hatay İl Jandarma Komutanlığı, helikopter ve drone ile havadan ve ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Jandarmadan havadan-karadan trafik deneti
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İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planı kapsamında Hatay İl Jandarma Komutanlığı, helikopter ve drone ile havadan ve ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Hatay’ın birçok ilçesinde olmak üzere trafik denetimlerinde etkinliğin artırılması amacıyla jandarma trafik sorumluluk bölgesindeki yollarda ihlallerin önlenmesi amacıyla helikopter ve drone ile havadan trafik denetimi yaptı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 100 Günlük Eylem Planı kapsamında trafik denetimlerinde etkinliğin artırılması amacıyla jandarma trafik sorumluluk bölgesindeki yollarda ihlallerin önlenmesi maksadıyla helikopter ve drone ile havadan trafik denetimi yapılması planlandığı belirtildi.

Havadan ve karadan trafik timlerinin koordineli bir şekilde uygulama yaptığı vurgulanarak, bu kapsamda il genelinde karayolunda, trafik timleriyle koordineli olarak havadan helikopter destekli trafik denetimi yapıldığı ve kural ihlali yapan araçlara cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Yapılan uygulamalarda trafik kazalarını en aza indirerek can ve mal kayıplarını en asgari düzeyde tutmak hedeflenirken, teknolojik araç ve gereçleri kullanmak suretiyle hava destekli trafik denetimlerinin sürdürüleceği bildirildi.
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