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26 Nisan 2018 Perşembe 14:29

Jandarmadan hayvan hırsızlarına operasyon

Isparta Darıderesi köyünde bir vatandaşın yemek yemek için evine gittiği sırada çalınan 8 büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri tarafından başkasına ait ahırda bulundu.

Jandarmadan hayvan hırsızlarına operasyon
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Isparta Darıderesi köyünde bir vatandaşın yemek yemek için evine gittiği sırada çalınan 8 büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri tarafından başkasına ait ahırda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, N.Ç. isimli çiftçi Darıderesi köyü Andık Deresi mevkiinde otlattığı 8 büyükbaş hayvanını bırakarak evine yemeğe gitti. Bir süre sonra evine 500 metre mesafedeki hayvan otlattığı bölgeye gelen N.Ç., hayvanlarının yerinde olmadığını görerek durumu İl Jandarma Komutanlığına haber verdi. Jandarma ekipleri arama yapılmasına rağmen sonuç alamayınca hayvanların çalındığını değerlendirilerek çalışma başlattı.

Jandarma tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, hayvanların H.K.’ya ait ahırda bulunduğu tespit edildi. Çalınan hayvanlar sahibine teslim edilirken şüpheli konumundaki H.K.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızlık olaylarının önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması maksadıyla 24 saat esasına göre kontrollere aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.
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