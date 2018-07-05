Jandarma’dan kaçak sigara operasyonu

Çorum’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 840 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çorum’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bin 840 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü (AKOM) ekipleri yasa dışı yollardan Türkiye’ye getirilen kaçak sigaraların piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Osmancık ilçesinde bir otomobili takibe aldı.

Paşaköy yol ayrımında aracı durduran jandarma ekipleri otomobilde yaptıkları aramada, bin 840 paket kaçak sigara ele geçirilirken, S.U. ve K.G. adlı şahıslar gözaltına alındı.