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12 Ekim 2018 Cuma 08:44

Jandarmadan kenevir operasyonu

Çorum’un İskilip ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmadan kenevir operasyonu
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Çorum’un İskilip ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri Çavuşoğlu köyü kırsalında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye 400 kök Hint keneviri ekimi yapıldığını ve zaman zaman bunların söküldüğünü tespit etti. Bunun üzerine bir operasyon düzenleyen jandarma ekipleri M.B. adlı şahsı gözaltına alırken arazide ele geçirilen 75 kök Hint kenevirine de el koydu.
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