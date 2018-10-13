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13 Ekim 2018 Cumartesi 16:02

Jandarmadan şafak operasyonu: 14 gözaltı

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkiye genelinde, aranan şahısların yakalanması amacıyla icra edilen ‘Hırsız Kapan Uygulaması’ kapsamında 28 eve yapılan şafak operasyonunda 14 aranan zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Jandarmadan şafak operasyonu: 14 gözaltı
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Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkiye genelinde, aranan şahısların yakalanması amacıyla icra edilen ‘Hırsız Kapan Uygulaması’ kapsamında 28 eve yapılan şafak operasyonunda 14 aranan zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin tarafından Türkiye genelinde, aranan şahısların yakalanması maksadıyla icra edilen ‘Hırsız Kapan Uygulaması’ kapsamında şafak operasyonu düzenlendi. 87 personelin katılımıyla 28 adreste sabahın erken saatlerinde yapılan aramalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Yakalanan zanlıların, hırsızlık, dolandırıcılık, askerlik kanununa muhalefet, borçlar kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararlarının oldukları ve bazılarının kesinleşmiş cezalarının olduğu öğrenildi.
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