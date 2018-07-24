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24 Temmuz 2018 Salı 12:14

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Denizli’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1.5 kilogram esrar ve kenevir ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Denizli’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1.5 kilogram esrar ve kenevir ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çameli ilçesinde uyuşturucu madde imal edip, ticaretini yaptığı belirlenen bir kişiyi takibe alan jandarma, operasyon düzenledi. Şüpheli şahsın ev ve eklentilerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda bin 546 gram kubar esrar, 53 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet elektronik terazi ele geçirdi. Operasyonun ardından gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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