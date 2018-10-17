Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şahıstan biri tutuklandı.İnegöl Jandarma Komutanlığı Jadar timi 3 mahalleye uyuşturucu...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şahıstan biri tutuklandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı Jadar timi 3 mahalleye uyuşturucu operasyonu düzenledi. R.D, A.K, U.K. ve F.K. isimli şahıslar uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şahısların ev ve müştemilatında arama yapan ekipler, B.B’nin yapılan üst arasmasında iki ayrı defter yaprağına sarılı kurutulmuş esrar, diğer şüphelilerden R.D, A.K, U.K, ve F.K’nın üzerinde ve evinde 24 gram kurutulmuş esrar buldu. Savcılık talimatı ile gözaltına alınan şüphelilerden üç şüpheli serbest bırakılırken R.D ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.