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03 Temmuz 2018 Salı 18:09

Jandarmadan zehir tacirlerine büyük vurgun

İzmir’de jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yaptığı operasyonda 2 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.İzmir Beydağ ormanlık alanda 38 farklı noktada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına...

Jandarmadan zehir tacirlerine büyük vurgun
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İzmir’de jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yaptığı operasyonda 2 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir Beydağ ormanlık alanda 38 farklı noktada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 38 farklı noktada yapılan operasyonda 50 cm ile 2 m arasında boylarda 2 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler toplanırken, Hint kenevirlerinin kimler tarafından ekildiğini belirlemek için çalışma başlatıldı.
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