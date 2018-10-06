Jandarmalar güz hasadında

Trabzon’un Maçka ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trabzon’un Maçka ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trabzon’un Maçka ilçesindeki Akmescit Mahallesi, Karagülle Küme Evleri mevkiinde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaşan KOM Şube Müdürlüğü, Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı ve Esiroğlu Jandarma Karakol Komutanlığı harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararıyla birlikte ekipler şüpheli Selçuk B. (52), Burhan B. (55), Mustafa B. (50), Ahmet Bayraktar B. (46) isimli şahısların evine operasyon düzenledi. Şüpheli şahısların ev ve bahçelerinde yapılan aramada 51 kilo kubar esrar maddesi, boyları 150-200 santimetre arasında değişen 161 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 59 adet av tüfeği fişeği, bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyonda Selçuk B., Burhan B., Mustafa B. gözaltına alınırken, firar durumunda olan şüpheli Ahmet Bayraktar B. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.