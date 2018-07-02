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02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:01

Jandarmanın baskın yaptığı evden çok miktarda uyuşturucu madde çıktı

Afyonkarahisar’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu; Çobanlar ilçesinde bir adreste yapılan operasyonda,...

Jandarmanın baskın yaptığı evden çok miktarda uyuşturucu madde çıktı
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Afyonkarahisar’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu; Çobanlar ilçesinde bir adreste yapılan operasyonda, 1 kilo 100 gram Kubar Esrar, 125 Kök Kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanarak adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şüpheli ise ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
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