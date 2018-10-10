ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 12:45

Japonya’da hayvanat bahçesinde dehşet

Japonya’nın Kyushu Adası’ndaki bir hayvanat bahçesinde bulunan beyaz kaplan kafesine giren bakıcısını öldürdü.

Japonya'da hayvanat bahçesinde dehşet
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Japonya’nın Kyushu Adası’ndaki bir hayvanat bahçesinde bulunan beyaz kaplan kafesine giren bakıcısını öldürdü.

Japonya’nın Kyushu Adası’nın sahil şehri Kagoshima’daki Hirakawa Zooloji Parkı’nda bulunan beyaz kaplan kafesine giren bakıcısını öldürdü.

Ziyaretçilerin parkı terk etmesinden sonra beyaz kaplanı sergi kafesinden asıl kafesine taşımak üzere kaplanın yanına giren hayvanat bahçesi bakıcısı 40 yaşındaki Akira Furusho, 170 kilo ağırlığındaki beyaz kaplanın saldırısına uğradı. Olayın ardından kafese giren kurtarma ekibi kaplanı sakinleştirici iğne ile bayıltırken, boynunda kanama olduğu belirlenen hayvanat bahçesi bakıcısı kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, hayvanat bahçesinde güvenlik zafiyeti olup olmadığına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Hayvanat bahçesindeki dört nadir beyaz kaplandan biri olan Riku adlı kaplan saldırıdan sonra bayıltıldı ancak Furusho’nun ailesi istemediği için kaplan uyutulmadı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku