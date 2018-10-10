Japonya’da hayvanat bahçesinde dehşet

Japonya’nın Kyushu Adası’ndaki bir hayvanat bahçesinde bulunan beyaz kaplan kafesine giren bakıcısını öldürdü.

Japonya’nın Kyushu Adası’nın sahil şehri Kagoshima’daki Hirakawa Zooloji Parkı’nda bulunan beyaz kaplan kafesine giren bakıcısını öldürdü.

Ziyaretçilerin parkı terk etmesinden sonra beyaz kaplanı sergi kafesinden asıl kafesine taşımak üzere kaplanın yanına giren hayvanat bahçesi bakıcısı 40 yaşındaki Akira Furusho, 170 kilo ağırlığındaki beyaz kaplanın saldırısına uğradı. Olayın ardından kafese giren kurtarma ekibi kaplanı sakinleştirici iğne ile bayıltırken, boynunda kanama olduğu belirlenen hayvanat bahçesi bakıcısı kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, hayvanat bahçesinde güvenlik zafiyeti olup olmadığına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Hayvanat bahçesindeki dört nadir beyaz kaplandan biri olan Riku adlı kaplan saldırıdan sonra bayıltıldı ancak Furusho’nun ailesi istemediği için kaplan uyutulmadı.