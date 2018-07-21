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21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:47

Japonya’da sıcak hava uyarısı

Japonya’da 30 kişinin ölümüne neden olan sıcak hava dalgası nedeniyle yetkililer tarafından halka dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Japonya'da sıcak hava uyarısı
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Japonya’da 30 kişinin ölümüne neden olan sıcak hava dalgası nedeniyle yetkililer tarafından halka dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Japonya’da 40 dereceye ulaşan aşırı sıcak hava can aldı. Ülkede sıcak hava dalgası nedeniyle 30 kişi hayatını kaybederken, yetkililer halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Japonya’da son iki haftadır binlerce kişi, sıcak havanın yol açtığı rahatsızlıklar nedeniyle hastanede tedavi gördü.

Son 5 yıldır en yüksek sıcaklık

Japonya’da bu hafta başında 40’dereceye ulaşan sıcaklık ülkenin merkezinde son 5 yıl içerisinde en yüksek sıcaklık olarak kaydedildi. Japonya’nın en büyük şehri Kyoto’da termometreler bir hafta boyunca 38 dereceyi gösterdi.

Japonya Eğitim Bakanlığı, 6 yaşındaki bir erkek çocuğunun hayatını kaybetmesinin ardından sıcak hava çarpmasını önlemek için okullara kapsamlı tedbir alınması çağrısında bulundu. Japonya Meteoroloji Ajansı, hipetermiye karşı halkı yeterli su içmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan, bu ayın başlarında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 200’den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Aşırı sıcakların halen devam eden arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.
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