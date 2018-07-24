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24 Temmuz 2018 Salı 12:49

Japonya’da sıcaklardan ölenlerin sayısı 65’e çıktı

Japonya’yı etkisine alan sıcak hava dalgası nedeniyle ölümlerin artması sonucu ülkede doğal afet ilan edildi. Geçtiğimiz hafta en az 65 kişi artan sıcaklık yüzünden hayatını kaybetti.Japonya’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası...

Japonya'da sıcaklardan ölenlerin sayısı 65'e çıktı
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Japonya’yı etkisine alan sıcak hava dalgası nedeniyle ölümlerin artması sonucu ülkede doğal afet ilan edildi. Geçtiğimiz hafta en az 65 kişi artan sıcaklık yüzünden hayatını kaybetti.

Japonya’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası yüzünden ölenlerin sayısının geçtiğimiz hafta en az 65’e çıkması üzerine Japon Meteoroloji Ajansı, ülkede doğal afet ilan etti. Meteoroloji ajansı yetkilisi Motoaki Takekawa, bazı alanlarda benzeri görülmemiş sıcaklık derecelerinin gözlemlediklerini söyledi. Takekawa, sıcak hava dalgasının yaşam için bir tehdit olduğunu ve bunu doğal bir felaket olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

Acil durum yetkilileri, yaklaşık 22 bin kişinin hastaneye yatırıldığını ve bunların yarısının yaşlı insanlar olduğunu söyledi. Yetkililer, Tokyo’nun kuzeyindeki Ibaraki vilayetinde 91 yaşında bir kadının yerde baygın olarak bulunduğu ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybettiği, Saitama şehrinde ise iki yaşlı kadının evlerinde ölü bulunduğu bildirdi.

"Sıcakların azalacağına dair hiçbir belirti yok"

Pazartesi günü, Kumagaya şehrinde sıcaklık Japonya’da şimdiye kadar kaydedilen en yüzsek derece 41 derece olarak kaydedilirken, Tokyo’da ise şehir tarihinde bir ilk olarak sıcaklık 40 derece olarak kaydedildi.

Japon Meteoroloji Ajansı, sıcaklıkların azalacağına dair hiçbir belirti görünmediğini söyledi. Yetkililer, sıcaklıkların Ağustos ayı boyunda 35 derece ya da daha üzerinde seyredeceği konusunda uyarıda bulunarak, halka bolca su içmesi, klima kullanması ve sık sık istirahat etmesi tavsiye edildi.

Devlet sözcüsü Yoshihide Suga yaptığı basın açıklamasında, ülkedeki devlet okullarının yarısından daha azının klimayla donatılmış olduğunu, öğrencileri korumak amacıyla yaz tatilinin uzatılabileceği bilgisini verdi. Suga, "Rekor düzeyde bir sıcak hava dalgası ülkeyi etkisi altına almaya devam ederken, okul çocuklarının hayatlarını korumak için acil önlemler alınması gerekiyor" dedi.
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