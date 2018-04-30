Kabil’deki saldırıda bilanço artıyor

Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen çifte saldırıda ölü sayısının 25’e yükseldiği, hayatını kaybedenler arasında 8 gazetecinin bulunduğu belirtildi. Terör örgütü DEAŞ, saldırıları üstlendiğini açıkladı.

Afganistan’da polis sözcüsü Hashmat Stanekzai, başkent Kabil’de meydana gelen patlamalarda ölü sayısının 25’e yükseldiğini açıkladı. Stanekzai, ilk saldırının motosikletli bir intihar bombacısı tarafından düzenlendiğini ikinci saldırının da olay yerine gelen gazetecilerin arasında bulunan bir diğer intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Çifte saldırıda uluslararası ajansta çalışan 1 gazeteci ile yerel medya kuruluşunda çalışan 7 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Wahid Majorh, yaralanan yaklaşık 45 kişi arasında gazetecilerin de bulunduğunu yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yaptığı açıklamada, düzenlenen saldırıları kınadığını belirterek saldırıda camide ibadet edenlerin, masum insanların ve gazetecilerin hedef alınmasının savaş suçu olduğunu ifade etti. Öte yandan terör örgütü DEAŞ ise saldırıları üstlendi.