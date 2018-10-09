Kablo hırsızları suç üstü yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın duvarında bulunan 50 bin TL değerindeki bakır elektrik kabloları keserek çalmak isteyen 3 hırsız suç üstünde yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesi, İnönü Mahallesi, Gebze...

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın duvarında bulunan 50 bin TL değerindeki bakır elektrik kabloları keserek çalmak isteyen 3 hırsız suç üstünde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesi, İnönü Mahallesi, Gebze Organize Sanayi yolunda bulunan bir fabrikada 6 Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında bir hırsızlık olayı meydana geldi. 3 şahıs fabrikanın yan duvarında bulunan tahmini değeri 50 bin TL olan bakır elektrik kablolarını çalmak için kesti. Bu sırada durumun çevredeki güvenlik kameraları ve güvenlik görevlileri tarafından fark edilmesiyle polis ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Bir süre zanlıları takip eden ekipler düzenledikleri operasyonla üç şahsı suç üstünde yakaladı.

Yakalanarak Asayiş Büro Amirliğine getirilen L.B. (31), E.Y. (39) ve H.T. (31) soruşturma için gözaltına alındı.