ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 13:15

Kablo hırsızları suç üstü yakalandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın duvarında bulunan 50 bin TL değerindeki bakır elektrik kabloları keserek çalmak isteyen 3 hırsız suç üstünde yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesi, İnönü Mahallesi, Gebze...

Kablo hırsızları suç üstü yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikanın duvarında bulunan 50 bin TL değerindeki bakır elektrik kabloları keserek çalmak isteyen 3 hırsız suç üstünde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gebze ilçesi, İnönü Mahallesi, Gebze Organize Sanayi yolunda bulunan bir fabrikada 6 Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında bir hırsızlık olayı meydana geldi. 3 şahıs fabrikanın yan duvarında bulunan tahmini değeri 50 bin TL olan bakır elektrik kablolarını çalmak için kesti. Bu sırada durumun çevredeki güvenlik kameraları ve güvenlik görevlileri tarafından fark edilmesiyle polis ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Bir süre zanlıları takip eden ekipler düzenledikleri operasyonla üç şahsı suç üstünde yakaladı.

Yakalanarak Asayiş Büro Amirliğine getirilen L.B. (31), E.Y. (39) ve H.T. (31) soruşturma için gözaltına alındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku