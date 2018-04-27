Kaçak çayla yakalandı, tutuklandı

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde 1. derece askeri yasak bölgede 120 kilogram kaçak çay ile yakalanan bir kişi tutuklandı.

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde 1. derece askeri yasak bölgede 120 kilogram kaçak çay ile yakalanan bir kişi tutuklandı.

Yenikarpuzlu beldesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1. derece askeri yasak bölge içerisinde yaptıkları kontrolde Meriç Nehri kenarında E.Y.’yi (48) yaya olarak 3 adet çuval ile yakaladı. Çuvallar içerisinde yapılan kontrollerde piyasa değeri 7 bin 200 TL olan organik yeşil çay ele geçirildi.

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatılırken, gözaltına alınan E.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu.