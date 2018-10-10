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10 Ekim 2018 Çarşamba 09:15

Kaçak elektronik sigara fabrikasına çevrilen eve operasyon

Ankara’da adeta kaçak elektronik sigara fabrikasına dönüştürülen eve operasyon düzenleyen polis, elektronik sigara üretiminde kullanılan 3 bin 657 aparat ve likit yapımında kullanılan 14 kilo 880 gram sıvı madde ele geçirildi.Ankara Emniyet...

Kaçak elektronik sigara fabrikasına çevrilen eve operasyon
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Ankara’da adeta kaçak elektronik sigara fabrikasına dönüştürülen eve operasyon düzenleyen polis, elektronik sigara üretiminde kullanılan 3 bin 657 aparat ve likit yapımında kullanılan 14 kilo 880 gram sıvı madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Çankaya ilçesinde bir evde kaçak elektronik sigara üretimi yapıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube ekipleri, yasal izinlerin alınmasının ardından eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda

evde 660 adet elektronik sigara likiti, 14 kilo 880 gram elektronik sigara likiti yapımında kullanılan sıvı, 425 adet boş sigara, 70 adet elektronik sigara üretiminde kullanılan likit aroması, 2 adet elektronik sigara likiti üretiminde moleküllerin karışımında kullanılan cihaz ve 2 bin 500 adet etiket olmak üzere toplam 3 bin 657 adet likit yapımında kullanılan aparat ele geçirildi. Evde bulunan İ.Ç.A. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edilen İ.Ç.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hakkında ‘kanuna muhalefet suçundan’ yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
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