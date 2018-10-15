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15 Ekim 2018 Pazartesi 08:07

Kaçak göçmenleri tuvalet molası yakalattı

Bursa’da yasa dışı yollarla yurda giren 20 Afganistan uyruklu şahıs şehir merkezinde tuvalet molası verdikleri anda polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kaçak göçmenleri tehlikeli yolculuğu İHA muhabirleri tarafından an be an...

Kaçak göçmenleri tuvalet molası yakalattı
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Bursa’da yasa dışı yollarla yurda giren 20 Afganistan uyruklu şahıs şehir merkezinde tuvalet molası verdikleri anda polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kaçak göçmenleri tehlikeli yolculuğu İHA muhabirleri tarafından an be an kaydedildi. Bir kamyonetin kasasında üst üste oturan 20 göçmen sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

Olay Bursa’nın Osmangazi İlçesi Acemler Metro İstasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 3 yıl önce yasa dışı yollar ile yurda giren 20 Afganistan uyruklu şahıs iş dönüşü tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak için durdu. Kamyonet kasasında 20 kişinin oturduğunu gören Osmangazi Suç Önleme Büro Amirliği Ekipleri şüphelenerek şahısları sorguladı. Yabancı olduklarını söyleyen kaçak göçmenler ifadeleri alınmak ve kimlik tespit edilmek üzere kamyonetin üzerinde emniyete götürüldü. 20 kişinin üst üste oturduğu kamyonetin tehlikeli yolculuğu ise İHA muhabirleri tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerinde, Suriye uyruklu kamyonet sürücüsü O.A.’nın(30) ehliyetinin sahte olduğu tespit edildi.

Göçmenleri taşıyan kamyonet ise çekici tarafından trafik otoparkına çekilirken, göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Yabancı Şube Müdürlüğüne sevk edildi.
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