Afyonkarahisar’da izinsiz kazı yapan bir kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesi Doğancık köyü Dört Deresi mevkiinde izinsiz kazı yapmak suretiyle sit alanını tahrip edilen 1 kişi jandarma ekiplerinin çalışması sonucu suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsa, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca fişeği, 1 adet dedektör ve 1 adet kazma ile birlikte hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.
Kaçak kazı yapan bir kişi suçüstü yakalandı
Afyonkarahisar’da izinsiz kazı yapan bir kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesi Doğancık köyü Dört Deresi mevkiinde izinsiz kazı yapmak suretiyle sit alanını tahrip edilen 1 kişi jandarma...