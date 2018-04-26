Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Afyonkarahisar’da “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı”nda izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Emirdağ İlçesinde 1’nci Derece Arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik, yapılan operasyonla 6 şahıs izinsiz kazı yaptıkları esnada kazı malzemeleri ve 2 adet tarihi eser ile birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanarak Adli Makamlara sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.