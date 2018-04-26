Afyonkarahisar’da “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı”nda izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Emirdağ İlçesinde 1’nci Derece Arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik, yapılan operasyonla 6 şahıs izinsiz kazı yaptıkları esnada kazı malzemeleri ve 2 adet tarihi eser ile birlikte suçüstü yakalandı. Yakalanarak Adli Makamlara sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
Afyonkarahisar’da “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı”nda izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.