ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 13:36

Kaçak şaraba jandarma baskını

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kaçak şarap üreten evlere yapılan baskında 11 bin litre şarap ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çepnidere Mahallesi’nde kaçak şarap üretimi yaptığı öğrenilen...

Kaçak şaraba jandarma baskını
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kaçak şarap üreten evlere yapılan baskında 11 bin litre şarap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çepnidere Mahallesi’nde kaçak şarap üretimi yaptığı öğrenilen A.G., H.G., H.G., T.G., H.Y., ile V.G. adlı şahısların evlerine bu sabah operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda toplamda 11 bin 10 litre kaçak şarap ele geçirildi.,

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin eşlik ettiği operasyonda kaçak olarak üretim yapan şüphelilere litresi 69 liradan toplam 759 bin 690 lira idari para cezası kesilirken, şaraplar yediemine teslim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku