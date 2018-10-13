Kaçak silah üreten 6 kişiden 2’si tutuklandı

Denizli’de polis tarafından kaçak silah üretimi yapılan torna atölyesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de polis tarafından kaçak silah üretimi yapılan torna atölyesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kentte polis tarafından düzenlenen operasyonda kaçak silah imalathanesi ortaya çıkarıldı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, tabanca üretiminde kullanılan bilgisayarlı CNC makine, 72 tabanca gövdesi, çok sayıda silah ve av tüfeği ile binlerce mühimmat ve silah parçaları ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 8 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda Menkezefendi ilçesi Zafer Mahallesi 3. Sanayi Sitesi’nde torna dükkanı görünümünde kiralanan bir iş yerinde silah imalatı yapıldığını belirledi. Özel bölme ve kaçış için çıkış yönleri bulunan iş yerinde imal ettikleri silahları av bayileri aracılığıyla veya direkt satış yaparak piyasaya sürdükleri tespit edilen 6 suç örgütü üyesinin iş yeri ve evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda Ş.Ö., M.D., M.A.A., N.Y., M.A. ve M.A.U. yakalandı.

Operasyonun ardından işlemleri tamamlanan şahıslardan adliyeye sevk edilen torna ustası Ş.Ö. ile av bayinin sahibi M.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şahıs ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.