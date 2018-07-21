ASAYİŞ:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:44

Kadıköy D-100 karayolu üzerinde seyir halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle patlamalar meydana geldi. Araçta çıkan yangın nedeniyle trafik durdu, itfaiye ekiplerinin araca müdahalesi devam ediyor.

IHAAW144431-ASA/21-07-2018 - Kadıköy D-100 karayolu üzerinde seyir halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle patlamalar meydana geldi. Araçta çıkan yangın nedeniyle trafik durdu, itfaiye ekiplerinin araca müdahalesi devam ediyor. 21.07.2018 14:44:31 TSI NNNN

Kadıköy D-100 karayolu üzerinde seyir halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle patlamalar meydana geldi. Araçta çıkan yangın nedeniyle trafik durdu, itfaiye ekiplerinin araca müdahalesi devam ediyor.
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IHAAW144431-ASA/21-07-2018 - Kadıköy D-100 karayolu üzerinde seyir halindeki bir araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle patlamalar meydana geldi. Araçta çıkan yangın nedeniyle trafik durdu, itfaiye ekiplerinin araca müdahalesi devam ediyor. 21.07.2018 14:44:31 TSI NNNN
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