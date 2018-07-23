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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:38

Kadıköy’de alkollü kamyon şoförü dehşet saçtı

Kadıköy’de alkollü olarak araç kullanan kamyon şoförü park halinde bulunan 16 araca çarptı. Alkollü şoförün kullandığı hafriyat kamyonu kaldırımdaki bir kadını hafif şekilde yaralarken mahalle sakinleri yakaladıkları alkollü şoförü polise teslim etti.

Kadıköy'de alkollü kamyon şoförü dehşet saçtı
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Kadıköy’de alkollü olarak araç kullanan kamyon şoförü park halinde bulunan 16 araca çarptı. Alkollü şoförün kullandığı hafriyat kamyonu kaldırımdaki bir kadını hafif şekilde yaralarken mahalle sakinleri yakaladıkları alkollü şoförü polise teslim etti.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Kadıköy’de meydana geldi. Kadıköy Moda’da alkollü olduğu belirlenen hafriyat kamyonu sürücüsü park halinde bulunan araçlara çarparak ilerledi. Kaldırımda yürüyen bir kadın da araçla kaldırım arasında sıkışarak yaralandı. Çağlar Kınık yönetimindeki hafriyat kamyonunun peşine düşen mahalle sakinleri, uzun süren kovalamanın ardından sürücüyü yakaladı. Mahalle sakinleri yakaladıkları alkollü kamyon sürücüsünü polise teslim etti.

Yaralanan kadın Haydarpaşa Numune Hastanesinde tedavi altına alınırken, yakalanan sürücünün 1.33 promil alkollü olduğu öğrenildi.
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