Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 17:52

Kadıköy’de bir kişi denize düştü, arama çalışmaları sürüyor

Kadıköy Moda sahilinde bir vatandaş henüz bilinmeyen bir şekilde denize düştü. Ekipler denize düşen vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı.

Kadıköy'de bir kişi denize düştü, arama çalışmaları sürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Kadıköy Moda sahilinde bir vatandaş henüz bilinmeyen bir şekilde denize düştü. Ekipler denize düşen vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Moda sahilinde bir vatandaşın henüz bilinmeyen bir şekilde denize düştüğü bilgisini alan ekipler harekete geçti. Karadan polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, sahil güvenlik ekipleri ise olayın yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<