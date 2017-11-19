Kadıköy’de bir kişi denize düştü, arama çalışmaları sürüyor

Kadıköy Moda sahilinde bir vatandaş henüz bilinmeyen bir şekilde denize düştü. Ekipler denize düşen vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı.

Kadıköy Moda sahilinde bir vatandaş henüz bilinmeyen bir şekilde denize düştü. Ekipler denize düşen vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı.



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Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Moda sahilinde bir vatandaşın henüz bilinmeyen bir şekilde denize düştüğü bilgisini alan ekipler harekete geçti. Karadan polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, sahil güvenlik ekipleri ise olayın yaşandığı bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.