ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 19:41

Kadıköy’de denize giren genç boğuldu

Kadıköy Moda sahilinde serinlemek için denize giren genç akıntıya gözden kayboldu. Deniz Polisi ve Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekiplerinin çalışmasıyla cansız bedeni bulunan gencin cesedi kıyıya çıkarıldı.

Kadıköy'de denize giren genç boğuldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kadıköy Moda sahilinde serinlemek için denize giren genç akıntıya gözden kayboldu. Deniz Polisi ve Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekiplerinin çalışmasıyla cansız bedeni bulunan gencin cesedi kıyıya çıkarıldı.

Olay, Kadıköy Moda sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren 25 yaşlarındaki genç bir süre sonra gözden kayboldu. Gencin gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi ve DAK-SAR ekiplerinin araması üzerine gencin cesedi kıyının yaklaşık 20 metre açıklarında bulundu. Yapılan arama çalışmaları arama kurtarma ekiplerinin kamerasına yansırken üzerinde kimlik çıkmayan gencin cesedi Adi Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku