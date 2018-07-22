ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2018 Pazar 18:00

Kadıköy’de iki hafta önce denize düşen gencin cesedi bulundu

Kadıköy’de iki hafta önce iskelede otururken denize düşen gencin cesedi bulundu.Haydarpaşa tren garının karşısında vatandaşlar tarafından denizde bir ceset bulunduğu yönünde gelen ihbar, polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler,...

Kadıköy'de iki hafta önce denize düşen gencin cesedi bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kadıköy’de iki hafta önce iskelede otururken denize düşen gencin cesedi bulundu.

Haydarpaşa tren garının karşısında vatandaşlar tarafından denizde bir ceset bulunduğu yönünde gelen ihbar, polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedi denizden çıkarırken, cesedin iki hafta önce Kadıköy iskelede oturduğu sırada denize düşen ve tüm aramalara rağmen bulunamayan Atilla Kılıç’a ait olduğu tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından karaya çıkarıldıktan sonra incelemesi tamamlanan Atilla Kılıç’ın cenazesi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayı ihbar eden vatandaşlar, denizin yüzeyinde cesedi gördükten sonra polisi aradıklarını ve ekiplerin inceleme yaptığını söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku