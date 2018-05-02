Kadıköy’de kiliseye saldıran zanlı kamerada

Kadıköy’de kiliseye yönelik saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınarak adliye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin duvarına yazı yazıp kapısının önüne çöp döken zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis tarafından gözaltına alınan 45 yaşındaki Serdar K., bu sabah adliyeye sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen zanlı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kiliseye saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Serdar K.’nın kilisenin duvarına yazı yazdıktan sonra giriş kapısının önüne devirdiği çöpleri dağıttığı görülüyor.