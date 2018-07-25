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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:25

Kadıköy’de lüks otelde intihar

Kadıköy’de lüks bir otelin 15’inci katından atlayan genç, merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy'de lüks otelde intihar
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Kadıköy’de lüks bir otelin 15’inci katından atlayan genç, merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı’nda bulunan lüks bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Harun Kadir B. otelin 15’inci katından atladı. Merdiven boşluğuna düşen genci kanlar içinde gören otel görevlileri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Harun Kadir B.’nin cenazesi cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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