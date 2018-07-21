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21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:25

Kadıköy’de seyir halindeki araç alev alev yandı

Kadıköy’de seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Alev topuna dönen araçta patlamalar meydana gelirken, çıkan yangın trafiği felç etti.

Kadıköy'de seyir halindeki araç alev alev yandı
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Kadıköy’de seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Alev topuna dönen araçta patlamalar meydana gelirken, çıkan yangın trafiği felç etti.

Kadıköy Uzunçayır’da D-100 karayolu üzerinde seyir halindeki yabancı plakalı bir araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede otomobil alev topuna dönerken, yangında birçok kez patlama meydana geldi.

Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda araçta çıkan yangın kontrol altına alınırken, trafik adeta felç oldu. Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle araçlar kontrollü bir şekilde ilerledi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçtan geriye sadece iskeleti kaldı.

Yanan otomobildekilerin bir yakını, araçta 4 kişi olduğunu söyleyerek, "Arka arkaya birlikte geliyorduk. Seyir halindeyken araç yanmaya başladı" dedi.
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