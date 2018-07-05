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05 Temmuz 2018 Perşembe 09:00

Kadın cinayetine müebbet talebi

Bursa’da kendisini dolandırdığı iddiasıyla bir kadını öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.Olay, geçtiğimiz mayıs ayında Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan Mahallesi’nde meydana geldi....

Kadın cinayetine müebbet talebi
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Bursa’da kendisini dolandırdığı iddiasıyla bir kadını öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Olay, geçtiğimiz mayıs ayında Osmangazi ilçesine bağlı Çırpan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan S. (63), kendisini 50 bin lira dolandırdığı iddiasıyla Hülya B. (28) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Doğan S. genç kadını karnından ve göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savcılık Doğan S. hakkındaki iddianameyi tamamladı. Sanık hakkında ‘kasten öldürmek’ suçundan Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Doğan S. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Doğan S’nin ifadesinde, “Hülya fuhuş için benim evimi kullanıyordu. Daha önce kendisiyle tartıştık. Ben cezaevinden çıktıktan sonra evimin mühürlü olduğunu gördüm. İçeri girdiğimde eşyalar yoktu. Ankara yolundaki benzin istasyonundaki arkadaşımın yanına giderken iki bira içtim. Hülya’nın fuhuş için beklediği yerden geçerken onu gördüm. Ters cevap verince aramızda tartışma çıktı. Ben de kendisini bıçakladım" dediği öğrenildi.
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