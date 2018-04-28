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28 Nisan 2018 Cumartesi 08:59

Kadın hırsızlar iş başında

İstanbul’da müşteri gibi gelen 2 kadın, bir giyim mağazasının önündeki reyondan elbise çalarak kaçtı. Kadın hırsızların rahat tavırlarla yaptıkları hırsızlık ise kameralar saniye saniye yansıdı.

Kadın hırsızlar iş başında
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İstanbul’da müşteri gibi gelen 2 kadın, bir giyim mağazasının önündeki reyondan elbise çalarak kaçtı. Kadın hırsızların rahat tavırlarla yaptıkları hırsızlık ise kameralar saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, iki gün önce bir giyim mağazasının önüne müşteri gibi gelen 2 kadın, askıda bulunan kıyafetlere bakmaya başladı. Kadınlardan bir tanesi eline elbise alırken, diğeri ise çevreyi gözetledi. Herkesin gözü önünde eline aldığı elbiseyi çalan kadın hiçbir şey olmamış gibi hızlı bir şekilde yolun karşısına geçti. Bir süre sonra diğer arkadaşı da çevredeki vatandaşların dikkatini çekmeden yolun karşısına geçerek kayıplara karıştı. Hırsızların rahat tavırları pes dedirtirken, yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, kadınların askıda bulunan kıyafetlere baktığı ve sonrasında çalarak kaçtıkları görülüyor.
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