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24 Temmuz 2018 Salı 16:02

Kadına taciz girişiminde bulunan şahıs tutuklandı

Kırıkkale’de parkta bir kadını taciz ettiği iddia edilen ve vatandaşlar tarafından meydan dayağı atılan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, 23 Temmuz Pazartesi günü Kırıkkale Büyükşehir Parkı’nda meydana geldi. İddiaya...

Kadına taciz girişiminde bulunan şahıs tutuklandı
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Kırıkkale’de parkta bir kadını taciz ettiği iddia edilen ve vatandaşlar tarafından meydan dayağı atılan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 23 Temmuz Pazartesi günü Kırıkkale Büyükşehir Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş sonrası evine giden M.E. isimli kadına Emre K. adlı şahıs tacizde bulundu. Kadının ’imdat’ çığlıklarını duyan Kırıkkale Belediyesinde görevli güvenlik personeli ve vatandaşlar, kadını tacizcinin elinden kurtardı. Vatandaşlar tarafından polise teslim edilen tacizci Emre K. gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından zanlı Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü. Burada yapılan sorgusunun ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilen tacizci Emre K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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