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18 Kasım 2017 Cumartesi 19:09

Kadınla tartışan 17 yaşındaki kız denize atladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 45-50 yaşlarında bir kadın ile tartışıp denize atlayan 17 yaşındaki kızı çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Kadınla tartışan 17 yaşındaki kız denize atladı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 45-50 yaşlarında bir kadın ile tartışıp denize atlayan 17 yaşındaki kızı çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Olay, 18.00 sularında İzmit Marina Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki E.S., 45-50 yaşlarında bir kadın ile tartışmaya başladı. Giderek büyüyen tartışma sonucu genç kız kendisini marinadan denize attı. Kızın atladığını gören çevredeki vatandaşlar kızı denizden çıkartarak balıkçı teknelerine götürüp, sağlık ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kızı ambulansa koyarak tedavi etti. Tedavisi yapılan kız daha sonra Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Görgü tanıklarından Mesut Kıyar, “Akşam saatlerinde 45-50 yaşlarında bir bayan bu kıza çok bağırıyordu. Kız sonra hızlı hızlı bu tarafa geldi. Sonra kendini denize atmış” dedi.

Kızı denize atlarken gören Emin Kaptan ise, “Kız kendini bizim teknelerin oradan aşağı bırakıyor. Arkadaşım da tekneden koşuyor ve kızı saçından yakalıyor. Sonra kızı tekneye oturttuk. Ambulansa ve annesine haber verdik” diye konuştu.

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