Kadınların ekmek yaptığı ardiyede yangın çıktı

Adana’nın Kozan ilçesinde evlerinin ardiye bölümünde ekmek yapmak için toplanan kadınların bulunduğu sırada yangın çıktı. Yangında 3 kadın dumandan etkilendi.

Adana’nın Kozan ilçesinde evlerinin ardiye bölümünde ekmek yapmak için toplanan kadınların bulunduğu sırada yangın çıktı. Yangında 3 kadın dumandan etkilendi.

Olay, Tufanpaşa Mahallesi Saimbeyli Caddesi Canoğlu Sokak üzerinde bulunan Leyla Can’a ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin ardiye bölümünde ekmek hazırlayıp pişirmek üzere toplanan kadınların bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri, büyüyen yangını uzun uğraşlar sonucu söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangından etkilenen 3 kadın ise olay yerine çağrılan ambulanstaki sağlık personellerince müdahale edildi. Yangın sonrası evin ardiye bölümü ve içindeki eşyalarla evin bir bölümü tamamen kullanılamaz hale geldi.