Kadınların korkulu rüyası kapkaççı yakalandı

Antalya’da genç, yaşlı demeden kadınların çantalarını kapkaç yöntemiyle alıp arabayla kaçan zanlı, polis tarafından yakalandı.

Polisi alarma geçiren olaylar, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı ve Güzeloba mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lara Kundu oteller bölgesinde 27 Nisan günü durakta otobüs bekleyen bir kadının çantasını zorla alıp kaçmaya çalışan şüpheli R.Ö. (23), çantanın kulpunun kopması üzerine amacına ulaşamadı. Bunun üzerine plakasız bir araçla yanındaki başka bir arkadaşıyla olay yerinden kaçan şahıs, 15 dakika sonrası ise Güzeloba Mahallesi’nde yolda yürümekte olan yaşlı bir kadının çantasını alıp, yine kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri sevk edildi. Çevrede araştırmaları başlatan ekipler, Lara ve Güzeloba bölgelerinde çalışma başlattı.

Olayın bir gün sonrası ise Şirinyalı Mahallesi’nde bir kadının daha aynı mağduriyeti yaşadığı bilgisini alan ekipler, çalışmalarını genişletmesi sonucu, şüpheli R.Ö.’yü Doğuyaka Mahallesi’nde araç içerisinde yakaladı.

Gözaltına alınan R.Ö.’nün emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. R.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, polisin kaçan diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.