ASAYİŞ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:36

Kafede çekilen görüntüler hayvanseverleri ’şok’ etti

İstanbul’da bir nargile kafede cam kafes içerisinde sergilenen aslan, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Kafede çekilen görüntüler hayvanseverleri 'şok' etti
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İstanbul’da bir nargile kafede cam kafes içerisinde sergilenen aslan, hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Beykoz’da bulunan bir nargile kafede çekilen görüntüler hayvanseverleri şok etti. Kafenin içerisinde aslan, papağan ve benzeri egzotik hayvanların cam kafeste sergilendiği görüldü. Kafesteki aslanın yanında koşuşan çocuklar da dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan görüntülere hayvanseverler de tepki gösterdi.

Aslan Khalessi’nin kafesinin önündeki tabelada, "Antalya’da bir hayvanat bahçesinde doğdum ve gerçek annem ile babam bana bakmadılar, ölüme bıraktılar. İnsan olan gerçek babam ise bu rehabilitasyon merkezinin sahibi. Babamın kucağında büyüdüm ve kendimi artık sizlerden biri olarak görüyorum. Aşağıda kocaman kafesim var ama sizi buradan izlemek için yukarı çıkıyorum" ifadeleri yer aldı.
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