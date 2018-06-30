Kafeterya yangınında bir kişi gözaltına alındı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde meydana gelen 10 kafeterya yangınıyla ilgili polis ekipleri yaptıkları soruşturma kapsamında bir kişiyi gözaltına aldı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde meydana gelen 10 kafeterya yangınıyla ilgili polis ekipleri yaptıkları soruşturma kapsamında bir kişiyi gözaltına aldı.

Sahilde bulunan 10 kafeterya sabah saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yanarak küle dönmüştü. Çok sayıda itfaiye ekibi çıkan yangına müdahale etmişti.

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri derinlemesine inceleme başlatmıştı. Yapılan inceleme kapsamında olayla ilgili C.Ş., isimli şüpheli gözaltına alındı. Polis olayın kundaklama olması üzerinde duruyor.