Kafeterya yangınlarının şüphelisi tutuklandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sahil bölümünde bulunan 10 kafeterya yangını olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin olay yerine gelişi ve yangının çıkışı ise güvenlik kamerasına saniye...

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sahil bölümünde bulunan 10 kafeterya yangını olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin olay yerine gelişi ve yangının çıkışı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sapanca Sahili’nde bulunan 10 kafeteryada dün sabah saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahale etmesine rağmen, çıkan yangında 10 kafeterya yanarak küle döndü. Yaşanan olay sonrası polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası kayıtları sonrasında kundaklama şüphesiyle C.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı geçirildiği sağlık kontrolü sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Yangın anı kamerada"

Öte yandan, olayın şüphelisi C.Ş.’nin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; şüphelinin geç saatlerde sahilde bulunan kafeteryaların olduğu kısma geldiği görülüyor. Daha sonrasında C.Ş.’nin bir kafeterya içerisine girişi ve girdikten sonra alevlerin yükseldiği kameraya saniye saniye yansıyor. Son olarak ise aynı şüphelinin sabah saatlerinde sahil bandında koştuğu kameraya takılıyor.