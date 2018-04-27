ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 21:28

Kağıthane’de helikopter destekli narkotik uygulaması

Kağıthane’de helikopter destekli narkotik uygulamasında kıraathaneler, iş yerleri ve parklar didik didik arandı. Ayrıca şüpheli görünen kişi ve araçlar da arandı.İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak...

Kağıthane'de helikopter destekli narkotik uygulaması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kağıthane’de helikopter destekli narkotik uygulamasında kıraathaneler, iş yerleri ve parklar didik didik arandı. Ayrıca şüpheli görünen kişi ve araçlar da arandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimler akşam saatlerinde, Kağıthane Sokullu Caddesinde uygulama yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, Helikopter ve çok sayıda sivil polis katıldı. Konvoy halinde caddeye gelen ekipler caddeyi her taraftan kapatarak arama yaptı.

Kıraathane, işyerleri ve parklar didik didik arandı

Sokullu Caddesinde kuş uçurtmayan ekipler kıraathaneler, işyerleri, kafeler ve parkları didik didik aradı. Kıraathanelerde bulunanların üzeri tek tek arandı. İşyerlerine de giren ekipler didik didik arama yaptı. Hassas burunlu K9 köpeği de aramalara katıldı. Seyyar satıcıların tezgahları da didik didik arandı. Bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenilirken bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku